¿Qué equipo tiene hasta ahora los mejores importados para la LVBP 2025/2026?

Con miras a la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), sobre los ocho elencos que la conforman, hasta ahora con carácter de oficial se encuentran este lote de jugadores importados:

Leones del Caracas: Luis Miguel Romero (LD), Shea Spitzbarth (LD) y Beck Way (LD)

Navegantes del Magallanes: Álex Claudio (LZ)

Tigres de Aragua: Andrew Schultz (LD) y Cory Thompson (LD).

Tiburones de La Guaira: Zac Grotz (LD), Luis Peña (LD), Geisel Cepeda (OF) y Jackson Goddard (LD)

Cardenales de Lara: Rangel Ravelo (1B), Christian Cosby (LD), Keone Kela (LD) y Adrián De Horta

Águilas del Zulia: Ronaldo Alessandro (LD), Patrick Wicklander (LZ)

Caribes de Anzoátegui: Harol González (LD)

Bravos de Margarita: Claudio Custodio (LD), Abdiel Saldaña (LD) y Nick Trogrlic-Iverson (LD)

En este sentido, ahora mismo es demasiado subjetivo intentar medir cuál equipo tiene hasta ahora la mejor importación; un punto de análisis que puede ser válido y aceptable, radica en la experiencia que ellos acumulan, en especial aquellos que cuenten con recorrido en el máximo nivel, es decir, la MLB, aunque evidentemente, eso tampoco ofrece plenas garantías de que acá harán un buen trabajo.

Caracas con Shea Spitzbarth trae un lanzador que en Grandes Ligas con Piratas de Pittsburgh, solo acumuló 5 entradas; en ellas dejó 3.60 en promedio de carreras limpias permitidas y 1.20 de whip.

Magallanes en el único asegurado, Álex Claudio trae uno de los más interesantes, 10 años de trayecto en el Big Show con Rangers de Texas, Cerveceros de Milwaukee, Angelinos de Los Ángeles y Mets de Nueva York, dejando 3.59 de efectividad pero 1.30 de whip; otro detalle que podría afectarlo es que ha sido marcadamente especialista en enfrentar a toleteros zurdos, y recuerden la regla que estipula cada monticulista debe enfrentar al menos a tres contrarios.

La Guaira con Zac Grotz contará con alguien de 24.2 innings para Marineros de Seattle, 7.30 de ERA más 1.78 en whip.

De Lara y Rangel Ravelo no hay mucho que explicar: dos años en Cardenales de San Luis y siete campañas con los crepusculares del Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. En el nido también se espera mucho de Keone Kela, que acumula siete calendarios como ligamayorista en Rangers, Piratas y Padres de San Diego.

