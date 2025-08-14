José Iglesias vaticinó con precisión uno de los máximos momentos en la carrera de Miguel Cabrera

Suscríbete a nuestros canales

Durante su muy exitosa carrera de 21 temporadas en Grandes Ligas, Miguel Cabrera en todos los sentidos fue una referencia del beisbol mundial; a batazo limpio construyó una carrera que con mucha probabilidad, será reconocida con su ingreso al Salón de la Fama y en el interín, caló en un amplio sector de la afición, del mismo modo entre varios de sus colegas, como José Iglesias por ejemplo.

Como parte de los Tigres de Detroit, el Señor Miggy compartió compartió con el infielder cubano entre los años 2015 y 2018, tiempo suficiente que entre ambos formó una bonita amistad donde el isleño, en más de una ocasión públicamente ha manifestado plena admiración por el nativo de Venezuela.

Uno de esos momentos ocurrió recientemente, cuando al ser entrevistado en el programa “El Show de la Noche con Roche”, confesó que en una oportunidad le recalcó a Cabrera: “Tu vas a dar el tres mil (hits) cuando estés jugando en mi contra, y yo te voy a llevar la pelota”.

Miguel Cabrera y José Iglesias ¡Qué historia!

Dicen que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos, palabras que traemos a colación porque en gran medida eso pasó entre estos dos peloteros en cuestión.

El momento histórico tuvo lugar en 2022, el 23 de abril cuando los felinos recibieron a los Rockies de Colorado (equipo de Iglesias), para el primer juego de una doble tanda; en el cierre del 1er inning José Miguel sonó sencillo al jardín derecho y ante los envíos de su paisano Antonio Senzatela.

Antes de terminar ese juego, Cabrerita dio otro indiscutible, también sencillo y a partir de ese punto, a sus registros añadió otros 173 hits y terminó su larga trayectoria con 3174, cifra que le hace el número 1 entre los criollos de por vida.