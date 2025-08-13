Maikel García pronto completará esta buena cantidad de hits en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

En el juego de los Reales de Kansas City de este miércoles, Maikel García se fue de 4-1, único sencillo con el que llegó a 399 durante su carrera en la MLB, misma que comenzó en 2022; ese año dio 7, para el siguiente fueron 126, en 2024 sumó 133 mientras que en esta temporada lleva 132. Todos ellos los ha conseguido en 1502 turnos legales para .266 en promedio de bateo.

Respecto al listado de venezolanos en la historia de Grandes Ligas, el primo de Ronald Acuña Jr. pronto pasará a ser uno de 92 bateadores con al menos 400 hits. En este momento, Alexi Amarista es el siguiente del ranking con 404, Keibert Ruiz va por 429, mientras Hernán Pérez y Thairo Estrada están en 436.

Maikel García en semblanza

En cuanto a su familiar de los Bravos de Atlanta, este requirió 1391 chances válidos y 361 compromisos para llegar a esos 400, es decir, al momento tenía average en .288.

Finalmente, Luis Arráez, quien en los días recientes ha tomado importante impulso en pro de una cuarta corona de bateo, a los 400 arribó en su turno legal número 1252, en lo que fue su encuentro número 348 en el Big Show. En ese instante su promedio con el madero quedó en .319.

