Gorkys Hernández con Cardenales por esta cifra élite de la LVBP que solo dos han logrado

En la amplia y rica trayectoria de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), distintas generaciones han disfrutado la plena, alta producción ofensiva de muchos toleteros, pero en una menor medida se han apreciado excelsos robadores de bases, salvo casos puntuales por supuesto. Sobre esta herramienta para la 2025/2026 Gorkys Hernández apunta a la élite.

El toletero del Cardenales de Lara, durante su recorrido de 15 temporadas, que inició con Caribes de Anzoátegui, ha logrado exactas 96 almohadillas estafadas de acuerdo a los registros del portal pelotabinaria. De ese modo, a parte de ser el jugador activo con la mayor cantidad, serán muchas cosas las que estarán a su favor para que en el siguiente certamen complete la centena.

Imagen: pelotabinaria

Gorkys Hernández, entre leyendas

Ahora bien, la relevancia de esa cantidad radica en que apenas otros dos jugadores la han conseguido, todo desde que la LVBP comenzó por allá en 1946.

Ese único par ha sido Luis Salazar con 113 entre el 1975/1976 al 1993/1994, además de Víctor Davalillo que sumó 138 a lo largo de 30 campañas desde 1957/1958 hasta 1986/1987.

Para añadir sazón al contexto histórico de los posibles acontecimientos, en el interín Hernández equipararía y superaría las 99 que dejó David Concepción, otro de los más ilustres personajes de este circuito.

Imagen: pelotabinaria

Aunque debutó con la tribu en el campeonato 2006/2007, el punto de partida para Gorkys Gustavo fue la 2007/2008, cuando consiguió sus 4 primeras estafadas. En lo sucesivo ha añadido:

Reflejo de una impactante evolución

Con Caribes

2008/2009: 6

2009/2010: 3

2011/2012: 9

2012/2013: 15

2013/2014: 7

2014/2015: 2

2015/2016: 6

2019/2020: ninguna

Para Cardenales

2020/2021: 3

2021/2022: 2

2022/2023: 4

2023/2024: 8

2024/2025: 27

De manera global, solo 22 veces ha sido retirado en intenciones de robo.