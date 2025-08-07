LVBP: ¿Cómo le fue a Buddy Bailey la última vez que vino a Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Para la historia del beisbol en Venezuela, el nombre de Buddy Bailey es uno de esos perennes, gracias a una trayectoria única en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y que a partir de 2026, en la medida de lo posible tratará de emular en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP).

Este miércoles, Senadores de Caracas informó el acuerdo que alcanzó con el mánager más exitoso que se ha visto en el circuito invernal, y dado su elevado estatus, de manera automática se generó revuelo en todo el ámbito deportivo del país.

Son diversos los ángulos por donde se puede ver y cuantificar la extensa vitrina de logros del estadounidense en la LVBP, donde es poseedor de la mayor cantidad de juegos ganados en ronda regular, 519.

Asimismo, solo el cubano Regino Otero con 7, ha ganado más títulos que Welby Sheldon (su nombre legal), quien se consagró en los torneos 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, abultada cosecha que incluyó la Serie del Caribe 2009; todo lo consiguió al frente de los bengalíes.

Con estos concluyó su tercera incursión en la manada el pasado 4 de diciembre, cuando el alto mandó anunció su no continuidad; para el momento los muchachos del Estadio José Pérez Colmenares tenían marca de 18-22, fuera de la clasificación que posteriormente se alcanzó para disputar el juego del comodín con Leones del Caracas.