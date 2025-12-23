Baloncesto español: Juegos de la semana 12 en vivo y gratis para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Aquí te dejamos el calendario completo del baloncesto español del último fin de semana del 2025. Meridiano Televisión transmitirá los juegos más destacados de la semana 12. Míralos en vivo y gratis por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

Calendario semana 12

Sábado 27 de diciembre Baskonia vs San Pablo Burgos – Antesala 12:30p.m. Inicio 1:00p.m. Covirán Granada vs UCAM Murcia – 3:00p.m.



Domingo 28 de diciembre: Ambos juegos sólo vía streaming meridiano.net/meridianotv . Surne Bilbao Basket vs Barcelona – 12:00m. Real Madrid vs Unicaja – 2:00p.m.

.

Disfruta, junto a los especialistas en deportes y Meridiano Televisión, la emoción de la Liga Endesa durante estas fechas festivas.