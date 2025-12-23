Baloncesto español

Baloncesto español: Juegos de la semana 12 en vivo y gratis para Venezuela

Meridiano Televisión cierra el año el fin de semana con el deporte europeo de las alturas: la Liga Endesa de baloncesto español

Por

Meridiano

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 12:04 pm
Baloncesto español: Juegos de la semana 12 en vivo y gratis para Venezuela
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

NOTAS RELACIONADAS

Aquí te dejamos el calendario completo del baloncesto español del último fin de semana del 2025. Meridiano Televisión transmitirá los juegos más destacados de la semana 12. Míralos en vivo y gratis por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

Calendario semana 12

  • Sábado 27 de diciembre
    • Baskonia vs San Pablo Burgos – Antesala 12:30p.m. Inicio 1:00p.m.
    • Covirán Granada vs UCAM Murcia – 3:00p.m.

 

  • Domingo 28 de diciembre: Ambos juegos sólo vía streaming meridiano.net/meridianotv.
    • Surne Bilbao Basket vs Barcelona – 12:00m.
    • Real Madrid vs Unicaja – 2:00p.m.

Disfruta, junto a los especialistas en deportes y Meridiano Televisión, la emoción de la Liga Endesa durante estas fechas festivas.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 23 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto