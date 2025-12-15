Liga Endesa

Baloncesto español: Juegos de la semana 10 y 11 en vivo y gratis para Venezuela

Meridiano Televisión se prepara para despedir el año con una programación deportiva de primer nivel europeo
 

Por

Meridiano

Lunes, 15 de diciembre de 2025
Baloncesto español: Juegos de la semana 10 y 11 en vivo y gratis para Venezuela
Aquí te compartimos el cronograma completo del baloncesto español hasta finales de 2025, con los partidos más emocionantes por Meridiano Televisión. Mira estos juegos en vivo y gratis por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

Calendario semana 10 y 11

  • Sábado 20 de diciembre

    • Hiopos Lleida vs Real Madrid – Antesala 1:30p.m. Balón al aire 2:00p.m.

    • San Pablo Burgos vs Baxi Manresa – Salto entre dos 4:00p.m.

  • Domingo 21 de diciembre

    • Unicaja vs Baskonia – Antesala 1:30p.m. Balón al aire 2:00p.m.

    • Barcelona vs Joventut Badalona – 7:30a.m.

  • Sábado 27 de diciembre

    • Baskonia vs San Pablo Burgos – Antesala 12:30p.m. Inicio 1:00p.m.

    • Covirán Granada vs UCAM Murcia – 3:00p.m.

  • Domingo 28 de diciembre: Ambos juegos sólo vía streaming meridiano.net/meridianotv.

    • Surne Bilbao Basket vs Barcelona – 12:00m. 

    • Real Madrid vs Unicaja – 2:00p.m.

Prepárate para vivir la emoción de la Liga Endesa durante estas fechas festivas con Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

