Baloncesto español: Juegos de la semana 10 y 11 en vivo y gratis para Venezuela

Aquí te compartimos el cronograma completo del baloncesto español hasta finales de 2025, con los partidos más emocionantes por Meridiano Televisión. Mira estos juegos en vivo y gratis por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.
Calendario semana 10 y 11
-
Sábado 20 de diciembre
-
Hiopos Lleida vs Real Madrid – Antesala 1:30p.m. Balón al aire 2:00p.m.
-
San Pablo Burgos vs Baxi Manresa – Salto entre dos 4:00p.m.
-
-
Domingo 21 de diciembre
-
Unicaja vs Baskonia – Antesala 1:30p.m. Balón al aire 2:00p.m.
-
Barcelona vs Joventut Badalona – 7:30a.m.
-
-
Sábado 27 de diciembre
-
Baskonia vs San Pablo Burgos – Antesala 12:30p.m. Inicio 1:00p.m.
-
Covirán Granada vs UCAM Murcia – 3:00p.m.
-
-
Domingo 28 de diciembre: Ambos juegos sólo vía streaming meridiano.net/meridianotv.
-
Surne Bilbao Basket vs Barcelona – 12:00m.
-
Real Madrid vs Unicaja – 2:00p.m.
-
Prepárate para vivir la emoción de la Liga Endesa durante estas fechas festivas con Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.