¿Cuáles son los próximos juegos de baloncesto español y dónde verlos en vivo?

Aquí te presentamos el calendario del baloncesto español por lo que resta de año 2025

Meridiano

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 01:48 pm
UCAM Murcia / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión ya está listo para cerrar el año por todo lo alto. Aquí te presentamos el calendario del baloncesto español hasta fin del 2025.

Todos estos encuentros estarán disponibles en señal abierta o streaming gratuito para toda Venezuela. Sintoniza a través de meridiano.net/meridianotv y en alta definición por Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y ABA TV Go.

¡Sigue de cerca la actuación de la élite española considerados de los mejores a nivel mundial! Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja y Baxi Manresa.

Calendario hasta fin de año

  • Sábado 13 de diciembre
    • Río Breogán vs Laguna Tenerife – 2:00p.m. Vía streaming meridiano.net/meridianotv
    • Morabanc Andorra vs Covirán Granada – 4:00p.m.

 

 

  • Sábado 20 de diciembre
    • Hiopos Lleida vs Real Madrid – 2:00p.m.
    • San Pablo Burgos vs Baxi Manresa – 4:00p.m.

 

  • Domingo 21 de diciembre
    • Unicaja vs Baskonia – 2:00 p.m.
    • Barcelona vs Joventut Badalona – 7:30a.m.

 

  • Sábado 27 de diciembre
    • Baskonia vs San Pablo Burgos – 1:00p.m.
    • Covirán Granada vs UCAM Murcia – 3:00p.m.

 

  • Domingo 28 de diciembre
    • Surne Bilbao Basket vs Barcelona – 12:00m.
    • Real Madrid vs Unicaja – 2:00p.m.

Ponte cómodo y disfruta de la Liga Endesa estas fechas festivas junto a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

