¡Nace la Liga de Baloncesto Nacional! Conoce todo lo que tienes que saber del nuevo torneo

La Liga de Baloncesto Nacional (LBN) se prepara para fortalecer el baloncesto venezolano. Esta nueva competición, que cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), será inaugurada el 14 de agosto de 2026 e inicialmente contará con seis equipos de la región central de Venezuela.
Detalles Clave de la Nueva Liga de Baloncesto
El comisionado de la LBN, Jesús Madriz destacó que la liga nace para "aportar a un vacío" en el calendario deportivo. Subrayó la importancia de esta iniciativa, que busca darle el apoyo necesario al baloncesto en Venezuela. Además Madriz destacó que está liga buscará fomentar el talento joven, ya que entre la nómina de cada equipo habrá al menos un jugador U19.
Jesús Madrid señaló que el objetivo es desarrollar estos talentos para la Selección Nacional o la Superliga Profesional en un plazo de dos a tres años.
Otro de los aspectos que destacó el comisionado es que la nueva liga de baloncesto tendrá la figura de los importados, solo que en lugar de plural hay que hablar en singular, debido a que los equipo solo podrán contar con un importado para toda la zafra.
Equipos y Sedes Participantes:
Los seis clubes fundadores que buscarán el título son:
|Equipo
|Sede (Gimnasio)
|Ciudad/Región
|Aviadores de Maracay
|Mauricio Johnson
|Maracay (Aragua)
|Marineros de Carabobo
|Teodoro Gubaira
|Valencia (Carabobo)
|Fortines de La Guaira
|José María Vargas
|La Guaira
|Felinos de Caracas
|José Joaquín «Papá» Carrillo
|Parque Miranda (Caracas)
|Llaneros Sport Club
|Domo Olímpico
|San Juan de Los Morros (Guárico)
|Mirandinos Sport Club
|José Joaquín «Papá» Carrillo
|Parque Miranda (Miranda)
Formato y Calendario de la LBN 2026:
-
Inicio: 14 de agosto de 2026.
-
Final: 1 de diciembre de 2026 (último partido de la ronda final).
-
Formato Regular: Todos contra todos en tres rondas, sumando 30 partidos por equipo.
-
Postemporada: Clasifican cuatro equipos a un Playoff de 7 juegos (2-3-2) para ganar 4. Los dos ganadores avanzan a la Final, también a 7 juegos (ganar 4).
-
Modalidad 3x3: Se disputará un torneo 3x3 con jugadores U21 dos horas antes de cada partido
-
Draft: La conformación de los equipos se realizará a través de un Draft que contará con la previa supervision de la FVB, buscando asegurar la paridad y un alto nivel de juego entre los seis conjuntos participantes.