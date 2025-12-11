¡Nace la Liga de Baloncesto Nacional! Conoce todo lo que tienes que saber del nuevo torneo

Suscríbete a nuestros canales

La Liga de Baloncesto Nacional (LBN) se prepara para fortalecer el baloncesto venezolano. Esta nueva competición, que cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), será inaugurada el 14 de agosto de 2026 e inicialmente contará con seis equipos de la región central de Venezuela.

Detalles Clave de la Nueva Liga de Baloncesto

El comisionado de la LBN, Jesús Madriz destacó que la liga nace para "aportar a un vacío" en el calendario deportivo. Subrayó la importancia de esta iniciativa, que busca darle el apoyo necesario al baloncesto en Venezuela. Además Madriz destacó que está liga buscará fomentar el talento joven, ya que entre la nómina de cada equipo habrá al menos un jugador U19.

Jesús Madrid señaló que el objetivo es desarrollar estos talentos para la Selección Nacional o la Superliga Profesional en un plazo de dos a tres años.

Otro de los aspectos que destacó el comisionado es que la nueva liga de baloncesto tendrá la figura de los importados, solo que en lugar de plural hay que hablar en singular, debido a que los equipo solo podrán contar con un importado para toda la zafra.

Equipos y Sedes Participantes:

Los seis clubes fundadores que buscarán el título son:

Equipo Sede (Gimnasio) Ciudad/Región Aviadores de Maracay Mauricio Johnson Maracay (Aragua) Marineros de Carabobo Teodoro Gubaira Valencia (Carabobo) Fortines de La Guaira José María Vargas La Guaira Felinos de Caracas José Joaquín «Papá» Carrillo Parque Miranda (Caracas) Llaneros Sport Club Domo Olímpico San Juan de Los Morros (Guárico) Mirandinos Sport Club José Joaquín «Papá» Carrillo Parque Miranda (Miranda)

Formato y Calendario de la LBN 2026: