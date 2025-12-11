LVBP: Tiburones y Tigres sacuden el mercado completando cambio de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

La fecha límite de cambios en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), es el próximo 15 de diciembre, por lo que varios de los ocho elencos del cónclave se han movido con el objetivo de reforzar sus opciones de postemporada; con una tabla de posiciones muy ajustada, donde todos tienen chance matemático, este jueves Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua llegaron a un acuerdo.



El mismo involucró a dos jóvenes figuras que hacen vida en la MLB; el cardumen mandó al utility de los Yankees de Nueva York, Oswaldo Cabrera, así se completó el pacto acordado el pasado 10 de octubre, en el que se repatrió al cátcher de los Phillies de Filadelfia, Rafael Marchán.

En el circuito, Cabrera solo ha jugado en el certamen 2023/2024 cuando participó en 25 partidos con los Tiburones, a la ofensiva se fue de 86-23 con 3 dobles, 2 triples, 2 carreras empujadas, 13 anotadas, 1 cojín estafado, recibió 2 pelotazos recibidos, 9 boletos, 12 ponches y línea en:



.267 en average

.351 en porcentaje de embasado

.349 de slugging

.700 de OPS



Este año en Grandes Ligas, una fuerte lesión en su tobillo izquierdo acaecida el 12 de mayo, le limitó a solo 34 partidos con los Bombarderos del Bronx; dejó línea de .243/.322/.308/.631.

Marchán por su parte, para este año volvió a su club original en la LVBP. Con La Guaira se estrenó en el 2021/2022 y también estuvo en el calendario siguiente. Previo al 2023/2024 fue enviado a Tigres junto a Gabriel Árias y Christian Mejias, por Anthony Santander, Jean Pinto y Abrahan Gutiérrez.

Para este torneo con Tiburones, ha participado en 10 partidas en las que se ha ido de 39-7, con 1 doble, 1 jonrón, 5 remolcadas, 7 pisadas del plato, 1 pelotazo, 4 pasaportes, 9 ponches y línea en: .179/.273/.282/.555.

En el Big Show 2025, arrojó .210/.282/.305/.587, que incluyó 22 imparables, 4 dobles, 2 tablazos de larga distancia, 13 empujadas, 9 anotaciones, 1 bolazo, 1 elevado para sacrificio, 10 bases por bolas y 17 ponches.