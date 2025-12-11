La Rinconada cierra el año con la primera edición del Jockey Challenge 56

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció la tarde de este jueves la realización del primer Jockey Challenge 56. Este evento se llevará a cabo en el marco de la jornada número 48, que clausurará la temporada 2025. La jornada incluirá un programa de diez pruebas selectivas y nueve clásicos de Grado 1, cuatro de ellos con carácter internacional.

Jinetes confirmados para el Jockey Challenge en La Rinconada

El primer jinete confirmado es el zuliano Javier José Castellano, miembro del Salón de la Fama del turf de Estados Unidos. Será honrado con un clásico internacional a su nombre y entregará un premio de $400.000.

El segundo criollo en la lista es el actual doble coronado, Junior Alvarado, quien viene de ganar el Kentucky Derby, el Belmont Stakes, el Travers Stakes y, recientemente, una prueba de la Breeders’ Cup Classic con la yegua Scylla.

Junto a ellos participarán el campeón de meeting en Gulfstream Park, Emisael Jaramillo —quien recientemente alcanzó las 5.000 victorias como jockey profesional—, y el ganador del Kentucky Derby de 2022, Sonny León.

Invitados Internacionales

La lista de los jinetes internacionales participantes la lidera Mike Smith, miembro del Salón de la Fama desde 2003, ganador de casi 6.000 carreras y cuarto máximo productor de dinero en la historia. Smith fue, además, el jinete del último triplecoronado en 2018, Justify.

Le sigue el puertorriqueño John Velázquez, el jinete con más dinero generado en la historia del turf estadounidense y también miembro del Salón de la Fama, quien este año superó los 500 millones de dólares en premios.

Además, estará presente uno de los jinetes dominicanos más importantes de la historia y quinto máximo productor de dinero, Joel Rosario, ganador de más de 3.700 carreras, junto al panameño Ricardo Santana Jr.

Por último, y no menos importante, se destaca la presencia de dos hermanos que se han ganado el respeto en el mundo del turf: Dylan y Kathy Davis.