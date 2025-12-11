LVBP: Tiburones salió del bache fulminando a Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Con dos peligrosas derrotas al hilo, compartiendo el último lugar de la tabla de posiciones en la LVBP, Tiburones de La Guaira se presentó a la jornada de este miércoles para enfrentar a los Tigres de Aragua, en el Estadio Universitario a través de la señal televisiva de Meridiano.

Aunque los bengalíes picaron adelante en la alta del 1er inning, la respuesta del cardumen vino al cierre de ese tramo con par de rayitas, remolcadas por Gabriel Arias con su cuadrangular número 6. Eso fue solo el preludio de la lluvia de batazos que signó el destino de ese duelo.

Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira

Apenas en dos entradas los Tiburones se quedaron sin marcar rayitas, 3ro y 8vo.

Pero en la 2da fue 1 con sencillo de Alcides Escobar, en el 4to rally de 4 gracias a sencillo de Arias que sumó 2 y doble de Daniel Montaño que añadió el otro par. Otra en la 5ta cuando Juniel Querecuto despachó hit, 1 más en el 6to por indiscutible de Pedro Castellano además de 2 en la 7ma, que entraron por error en tiro del lanzador Jonathan Vargas, permitiendo las pisadas del plato por parte de Carlos Tocci y Querecuto.

Comenzó dubitativo, pero el gran respaldo llenó de confianza al abridor guairista Eric Pardinho, que trabajó 5 episodios donde permitió 7 imparables, 2 anotaciones que fueron limpias, ponchó a 3 y sumamente importante, no incurrió en boleto alguno.

La victoria se dirigió a sus registros, quedó con balance de 3-0, 4.19 de efectividad y 1.50 en whip. Perdió el abridor tigrero, Christian Mejías, fustigado en solo 1.1 entradas de 5 imparables, 1 jonrón, 3 carreras, todas merecidas, dio 2 bases por bolas, ponchó a 1; sus números desmejoraron a 1-4, 5.45/1.63.

Tiburones optimizó su marca a 21-24, ahora solos en el 7mo puesto porque Leones del Caracas perdió con Navegantes del Magallanes, equipo que mantuvo el 6to puesto y su ventaja de 0.5 sobre La Guaira.

Tigres apuntó 23-22; como Cardenales de Lara prevaleció ante Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia descansó, estos cuatro elencos comparten el 2do lugar, a 2.5 de los líderes Bravos de Margarita.