Drama total: Estadio de histórico club de Europa ardió en llamas tras descender

Suscríbete a nuestros canales

Un momento triste se registró para el fútbol, que vio arder en llamas uno de los recintos históricos del balompié de Finlandia y que tenía de pie casi 100, consumidos por las llamas en cuestión de poco tiempo.

Se trata del Tehtaan kenttä, construido en 1934 y uno de los estadios más simbólicos del futbol finlandés, quien perdió una de sus tribunas de madera, en la que se celebraron a lo largo de las décadas nueve campeonatos y 12 títulos de copa del histórico FC Haka.

El incendio también alcanzó y generó daños en el césped artificial del mismo y se dio después de unos meses de producirse el descenso del equipo en la Veikkausliiga directamente a la segunda división en octubre de este año.

En datos revelados por la policía de Sisä-Suomi la situación fue provocada y tres menores de edad habrían sido testigos de los lamentables hechos. Los jóvenes estaban presentes cuando comenzaron las llamas y uno de ellos incluso confesó haber prendido un objeto que inició la quema del estadio.

¿Habrá reconstrucción del histórico club de Europa?

Lo primero a destacar sobre los castigos analizados, es que la investigación estaría avanzando dentro de un caso de incendio intencional, pese a que la ley finlandesa impide imputar penalmente a cualquier persona menor de 15 años.

Sin embargo, habría carta abierta para que sí exista la responsabilidad civil. Las mismas autoridades han aportado que en Finlandia no existe una edad mínima para asumir las obligaciones de compensaciones por daños como los ocurridos.

Sobre la reconstrucción del estadio se pronunció Joni Kumlander, presidente del Consejo Municipal, quien dijo que este recinto es “un lugar querido para la gente de Koski” y reconoció que el ayuntamiento pondrá de su parte para darle al lugar las condiciones idóneas para jugar lo antes posible.

Por los momentos no se han calculado los daños totales del estadio histórico club de Europa, pero autoridades como la institución apuntan a que se daría con un costo significativo.