Venezolanos se muestran en el Baseball United

La final podrás sintonizarla por Meridiano TV

Por

Meridiano

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 04:23 pm

Foto: Cortesía
Este viernes 12 de diciembre iniciará la serie final de la primera edición de la Liga Baseball United en los Emiratos Arabes. Entre los equipos Mumbai Cobras y los Mid East Falcons, una serie de tres encuentros para ganar dos. Final que podrás disfrutar por las pantallas de Meridiano TV.

En esta primera edición, dos venezolanos participaron teniendo una oportunidad para mostrarse en el medio oriente con la intención de volver al beisbol organizado.

El receptor Manuel Ascanio, del equipo de las Cobras, cerró la temporada bateando para .111 de promedio en 12 juegos disputados. Mientras que por los Karachi Monarchs, el también cátcher, Henderson Pérez, se fue en blanco en 16 turnos.

Jueves 11 de Diciembre de 2025
