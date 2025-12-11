MLB: Juan Soto tiene la llave para resolver un problema de Mets

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto es de los peloteros más importantes de los últimos 10 años en Grandes Ligas. Su llegada a Mets de Nueva York responde a una iniciativa de ganar la Serie Mundial al corto plazo; en esa línea, el dominicano podría mostrar su compromiso, resolviendo el primer problema de 2026.

Mets acaba de perder a Pete Alonso, su primera base a tiempo completo. Un problema de cara para 2026, pero que Soto podría resolver si se prepara para cubrir la inicial. Tiene juventud para aprender fundamentos, el tiempo (temporada baja y Spring Training) y mostraría su compromiso con la franquicia.

Juan firmó con la organización de Queens como el rostro de la nueva era: contrato largo, edad ideal y un bate de calibre MVP. Si Soto acepta cubrir la primera base, sería una declaración de compromiso; pero también un beneficio para la gerencia que evitaría un contrato millonario y buscaría un jardinero atlético.

¿Por qué mover a Juan Soto a la primera base en 2026?

Juan Soto no se ha destacado a lo largo de su carrera por ser un defensor solvente. Mets de Nueva York tiene necesidad en la primera base tras la salida de Pete Alonso; incluir al dominicano en la ecuación, resuelve de manera notable el primer problema de cara a 2026.

Tener a Soto en la primera base no es un capricho. El dominicano es joven con la temporada baja y el Spring Training 2026 para aprender los fundamentos: pies en la almohadilla, lectura de batazos, comunicación con el infield y manejo del guante en jugadas de rutina y exigentes.

Soto en 2025 según métricas de Statcast registró: -10 en outs por encima del promedio y -10 en valor de carreras defensivas en el jardín derecho. Esto lo ubica como uno de los peores jardineros de la MLB. Datos suficientes para moverlo de los jardines a la primera base.

¿Aceptará Juan Soto moverse a la primera base?

Juan Soto toda su carrera ha jugado como jardinero y en ocasiones como bateador designado. La realidad es que todo dependerá de como se lo propongan y de su receptividad para ayudar al equipo; un ejemplo claro fue lo que pasó con Rafael Devers y su perdida de lugar en la tercera base de Red Sox en 2025.