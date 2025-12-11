MLB

MLB: Juan Soto tiene la llave para resolver un problema de Mets

La juventud del pelotero dominicano podría ser la mejor solución para resolver el principal problema de Mets en la temporada 2026

Por

Jeferson Palacin
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 12:24 pm
Juan Soto - Mets de Nueva York - AP Photo/Pamela Smith
Juan Soto es de los peloteros más importantes de los últimos 10 años en Grandes Ligas. Su llegada a Mets de Nueva York responde a una iniciativa de ganar la Serie Mundial al corto plazo; en esa línea, el dominicano podría mostrar su compromiso, resolviendo el primer problema de 2026.

Mets acaba de perder a Pete Alonso, su primera base a tiempo completo. Un problema de cara para 2026, pero que Soto podría resolver si se prepara para cubrir la inicial. Tiene juventud para aprender fundamentos, el tiempo (temporada baja y Spring Training) y mostraría su compromiso con la franquicia.

Juan firmó con la organización de Queens como el rostro de la nueva era: contrato largo, edad ideal y un bate de calibre MVP. Si Soto acepta cubrir la primera base, sería una declaración de compromiso; pero también un beneficio para la gerencia que evitaría un contrato millonario y buscaría un jardinero atlético.

¿Por qué mover a Juan Soto a la primera base en 2026?

Juan Soto no se ha destacado a lo largo de su carrera por ser un defensor solvente. Mets de Nueva York tiene necesidad en la primera base tras la salida de Pete Alonso; incluir al dominicano en la ecuación, resuelve de manera notable el primer problema de cara a 2026.

Tener a Soto en la primera base no es un capricho. El dominicano es joven con la temporada baja y el Spring Training 2026 para aprender los fundamentos: pies en la almohadilla, lectura de batazos, comunicación con el infield y manejo del guante en jugadas de rutina y exigentes.

Soto en 2025 según métricas de Statcast registró: -10 en outs por encima del promedio y -10 en valor de carreras defensivas en el jardín derecho. Esto lo ubica como uno de los peores jardineros de la MLB. Datos suficientes para moverlo de los jardines a la primera base.

¿Aceptará Juan Soto moverse a la primera base?

Juan Soto toda su carrera ha jugado como jardinero y en ocasiones como bateador designado. La realidad es que todo dependerá de como se lo propongan y de su receptividad para ayudar al equipo; un ejemplo claro fue lo que pasó con Rafael Devers y su perdida de lugar en la tercera base de Red Sox en 2025.

Jueves 11 de Diciembre de 2025
