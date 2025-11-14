MLB: Juan Soto impone récord latino en el All-MLB First Team

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto volvió a ser elegido al All-MLB First Team en 2025. El dominicano fue seleccionado por cuarta vez en su carrera en Grandes Ligas, gracias a su gran estado de forma en Mets de Nueva York; el pelotero mejor pagados justificó cada dolar ganado con un año superlativo.

Soto tuvo una consistencia ofensiva destacada a lo largo de la campaña 2025 en Las Mayores. El dominicano en un tramo de la temporada fue líder de Mets, pero no fue suficiente para llegar a postemporada. Fue junto a Aaron Judge y Julio Rodríguez los mejores jardineros de la liga.

Juan ha sido reconocido en 2020, 2021, 2024 y 2025 con tres equipos distintos: Nacionales de Washington, Yankees de Nueva York y Mets de Nueva York. Con esa nominación el dominicano se convirtió en el latino que más veces ha estado en el All-MLB First Team de la historia.

Juan Soto su primera gran temporada con Mets de Nueva York

Juan Soto vivió una campaña de contrastes en 2025, arrancando con bajo rendimiento mientras Mets de Nueva York lideraba la división. A medida que el equipo se desinfló, Soto recuperó su ofensiva y cerró el año como uno de los bateadores más peligrosos de la Liga Nacional.

Su adaptación al entorno neoyorquino fue progresiva, marcada por ajustes tácticos y confianza renovada en el plato. Aunque sus números finales fueron sólidos, no bastaron para llevar a Mets a la postemporada, dejando una sensación de potencial aún por explotar en la liga.

Números de Juan Soto con Mets de Nueva York en 2025

Juan Soto tuvo un tan buen año en Grandes Ligas que estuvo nominado entre los tres finalistas al Premio MVP de Liga Nacional. Con eso en mente, su primera temporada con Mets de Nueva York fue bastante fuerte, con números superlativos.

Números de Soto en 2025

- 160 juegos, 577 turnos, 120 anotadas, 152 hits, 20 dobles, 1 triple, 43 jonrones, 105 impulsadas, 127 boletos, 137 ponches, 38 bases robadas, .263 promedio, .396 OBP, .525 SLG, .921 OPS