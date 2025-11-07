MLB: Miguel Cabrera dejó a Juan Soto este mensaje en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Es tradicional que durante las fechas posteriores al término de la Serie Mundial, se entreguen los correspondientes galardones a los jugadores más destacados de cada temporada de MLB; para este 6 de noviembre se dan a conocer los ganadores del Premio Bate de plata, para el caso, los que conciernen a la Liga Nacional.

Al respecto, los ganadores son:

Hunter Goodman de los Rockies de Colorado como cátcher, primero

Pete Alonso de los Mets de Nueva York como primera base, su primero

Ketel Marte de D-backs de Arizona, como intermedista, segunda vez que es reconocido

Manny Machado de Padres de San Diego, como antesalista, tercero

MLB - Premios - Bates de Plata - Grandes Ligas - Temporada 2025

Geraldo Perdomo de los D-backs, como campocorto, primero

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles como bateador designado, cuarto

Alec Burleson de los Cardenales de San Luis como utility, primero

Equipo del año, Dodgers, segundo

Entre los jardineros

Corbin Carroll de Arizona, primero

Kyle Tucker de los Cachorros de Chicago, segundo

Juan Soto de los Mets, sexto

Para este último, el dominicano de 26 años se sobrepuso a un inicio lento con el aliciente de ser el atleta mejor pagado del mundo, tras recibir en el pasado invierno ese fabuloso contrato de 15 campañas y 765 millones de dólares.

Miguel Cabrera se dirigió a Juan Soto

Eventualmente apeló a sus naturales y altas cualidades para redondear excelente rendimiento, alcanzando una marca personal con 43 cuadrangulares, apuntalando también el Viejo Circuito con 38 bases robadas, así como la mayor cantidad de boletos en Grandes Ligas, 127. Mientras que con .921 de OPS se ubicó 7mo en el Big Show, 3ro en la Nacional.

Poco después de que la MLB emitiera en la red social Instagram un posteo en de reconocimiento hacia Soto, la leyenda de Venezuela, Miguel Cabrera, se pronunció sobre el mismo.

Ahí dejó un sencillo pero significativo mensaje de felicitación, que sintetizó con el emoticon con dos manos hacia arriba en señal de congratulación.

Inmediatamente después, el público reaccionó de manera positiva hacia el Señor Miggy, algunos incluso señalando esperarle acá para el homenaje ya anunciado por los Tigres de Aragua, su equipo de siempre en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Imagen: Instagram