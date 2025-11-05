MLB: Salvador Pérez seguirá en Reales de Kansas City por esta cantidad de tiempo

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, se queda por mucho tiempo. Este martes ambas partes acordaron una nueva extensión de contrato por 2 años, por lo que el “Capitán” seguirá en el equipo hasta 2027.

El cátcher era elegible para una opción del club de 13.5 millones de dólares durante este mercado invernal. El nuevo acuerdo lo mantendrá con los monarcas hasta que cumpla 37 años.

Esta temporada, “Salvy” bateó .236 con 30 jonrones y 100 carreras impulsadas, también se convirtió en el octavo receptor titular en la historia de la MLB en superar los 300 cuadrangulares. Actualmente finalista para el premio Bate de Plata de la Liga Americana en la posición donde ha brillado desde su debut en 2011.

Salvador Pérez, una trayectoria de total realeza

“Es una leyenda de los Reales y uno de los jugadores más importantes que ha tenido esta franquicia”, dijo el gerente general del elenco J.J. Picollo, en un comunicado de prensa.

“Teníamos la opción para el próximo año, pero todos sabían que queríamos asegurarnos de que su legado con nosotros continuara más tiempo. Apreciamos el compromiso de Salvy con los Royals y estamos tan emocionados como nuestros aficionados”, añadió.

MLB - Reales de Kansas City - Grandes Ligas - Royals

Salvador Johán ha declarado que quiere terminar su carrera en Kansas City, donde ha sido nueve veces parte del Juego de Estrellas, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2015, ha ganado 5 Guantes de Oro, 5 Bates de Plata y fue nombrado ganador del premio Roberto Clemente 2024.

Los Reales han estado muy ocupados durante esta temporada baja. El venezolano se mantendrá con su organización de siempre, pero otros veteranos del equipo Adam Frazier, Mike Yastrzemski y Randal Grichuk, han salido al mercado de agentes libres.

Ahora en Kansas City centrarán su atención en otras necesidades fuera de temporada. Eso incluye la búsqueda de otro bateador de impacto para rodear a Pérez, Bobby Witt Jr. y otros en la ofensiva.

Fuente: Kansas City Star

