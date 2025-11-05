LVBP: Después de casi 10 años Tiburones de La Guaira tiene a este lanzador de regreso

Suscríbete a nuestros canales

Bastante tiempo ha pasado desde la última vez que William Cuevas se uniformó con Tiburones de La Guaira; en el trayecto el equipo ha derramado muchas lágrimas, de dolor, frustración, como de la más genuina de las alegrías, algo que ocurrió con las conquistas campeoniles de 2024 tanto en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), como en la Serie del Caribe.

Para el serpentinero derecho, fueron tres las temporadas en el cardumen, desde el 2014/2015, hasta la 2016/2017; en esa última lanzó de maravillas, de manera muy abierta por encima de las cifras medias del circuito con 2.08 en promedio de carreras limpias permitidas, además de 0.97 en whip durante 60.2 entradas, todas como abridor.

Williams Cuevas con excelente currículo

Asimismo, de 2016 a 2018 tuvo actuaciones en la MLB con Medias Rojas de Boston y Tigres de Detroit, pero a partir de 2019 se trasladó hasta la Liga de la Organización Coreana de Béisbol (KBO por sus siglas en inglés), donde se mostró entre 2019 y parte de este año, en el interín de ese lapso vio acción en México (verano) además de la Triple A en Dodgers de Los Ángeles.

Del mismo modo, en el calendario presente se subió a los montículos de la Liga de Beisbol Profesional China, misma donde lanzó su coterráneo Yohander Méndez.

Casi 10 años después, Cuevas regresó a Tiburones, por lo que lógicamente hay expectativas para todos, incluyéndolo:

“En el trabajo del otro lado del mundo, en Asia, son bastante celosos y con cuestiones de contrato, no dan permisos para venir a nuestros países (...) no puedo esperar para ver qué tanto ha cambiado la Liga”, expresó al Departamento de Prensa guairista.

“Físicamente me siento bien, estamos saludables. Mentalmente son bastantes sentimientos encontrados, tengo a mi familia aquí después de tantos años sin tener la oportunidad de verme jugar en Venezuela”, añadió.

Uno de los puntos que tal vez generarían mayor inquietud, es su proceso de readaptación, cómo se llevará con los integrantes del presente en el equipo:

“(Hay) Muchos jóvenes, muchos muchachos nuevos (...) así como hay muchas caras nuevas, también hay conocidas que dejé hace 10 años aquí; el rol va a ser el mismo de siempre, voy a estar abriendo”.

Para este 4 de noviembre, Cuevas ingresó en la nómina del mánager Gregorio Petit.