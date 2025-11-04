LVBP

LVBP: Caribes de Anzoátegui incorpora a este cátcher con experiencia en la MLB

Asimismo, un actual grandeliga ya practica con la tribu

Por

Harold Capote Fernández
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 05:22 pm
LVBP: Caribes de Anzoátegui incorpora a este cátcher con experiencia en la MLB
Foto: Referencial
Suscríbete a nuestros canales

Como en todos los inicios de semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), cada equipo tiene información acerca de incorporaciones y/o movimientos en sus correspondientes rósters; en este sentido, Caribes de Anzoátegui anuncia un importante arribo, de hecho, esperado desde el año pasado.

NOTAS RELACIONADAS

 

 

A partir de este martes, el mánager Asdrúbal Cabrera a su disposición tiene al cátcher Carlos Pérez, quien en el circuito comenzara su carrera como parte de los Leones del Caracas y que luego cumpliese ciclo con Navegantes del Magallanes, desde esta organización arribó a la tribu el 8 de junio de 2024 en cambalache, por las fichas del infielder Edgardo Fermín y el lanzador Jesús Paricaguán.

Caribes de Anzoátegui refuerzan importante posición

La información de su llegada es ofrecida por el Departamento de Prensa de los aborígenes, que del mismo modo, indican que al róster los pitchers Leonard García, Leonel Mendoza, además de los jugadores de posición  Omar Alfonzo (receptor) y Gabriel González; salen: Kelvin Ramírez, Wilmer Pérez, Ricardo Genovés, Álvaro González y Johnfrank Salazar.

 

 

De por vida en la LVBP, Carlos Eduardo Pérez acumula 7 temporadas, 4 en Leones y 3 con Navegantes. En 562 turnos legales ha dado 164 imparables compuestos por 36 dobles, 3 triples, 17 cuadrangulares, 37 bases por bolas, 1 pelotazo recibido más 1 elevado de sacrificio, por lo que su línea ofensiva está en:

LVBP - Carlos Pérez - Estadísticas - Números

.292 en promedio de bateo
.332 en porcentaje de embasado 
.457 de slugging
.789 de OSP

 

 

También ha sumado 86 carreras empujadas y 74 anotaciones. Aparte de él, los del Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel para la receptoría también tienen a Jesús Sucre y el recién sumado Alfonzo. En la MLB, Pérez estuvo con Angelinos de Los Ángeles (2015-2017), Bravos de Atlanta (2018), Rangers de Texas (2018) y Atléticos de Oakland (2023); es uno de los pocos criollos que en su juego de estreno logró cuadrangular, ganador de paso, en su caso vs Marineros de Seattle.

Finalmente, el grandeliga de los Cerveceros de Milwaukee, Andruw Monasterio, ya practica con los cariberos, quedando por definir su posible fecha de añadidura a la nómina.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
LVBP Champions League Liverpool Pablo López Real Madrid
Martes 04 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol