LVBP: Navegantes del Magallanes requiere que sus abridores pulan este detalle

Por la dinámica que desde hace años caracteriza a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los buenos lanzadores abridores, como tienen ahora mismo los Navegantes del Magallanes, literal valen su peso en oro; son el activo más buscado y más valioso, precisamente por la escasez que define este mercado.

Son demasiadas las veces en que se ha dicho que el nombre del juego es pitcheo, pero ese axioma no es una realidad exacta, vaya que de eso bien pueden hablar los navieros en este certamen 2025/2026.

Luego de tres semanas de acciones, los monticulistas del mánager Eduardo Pérez, de manera general, son los mejores tanto en promedio de carreras limpias permitidas, 3.26, como en whip, 1.21; asimismo, sus brazos para aperturas son los número 1 en efectividad, 2.86, mientras marchan 2dos con whip de 3.58.

Para la tendencia estadística de la LVBP, esas cifras son de ensueño y aún así, hay otros aspectos que pulir; de lograrlos, vaya que los carabobeños se transformarán en un auténtico peligro, cumpliendo con el rol de favoritismo que se les dio para esta campaña.

Y es que a la fecha, los abridores magallaneros siguen sin sumar su primer lauro en el torneo, pero es algo que dentro de todo carece de sorpresa cuando al revisar con detalle encontramos esto:

Solamente Junior Guerra, en tres de cuatro aperturas, y Ricardo Sánchez en sus tres oportunidades, han completado las mínimas 5 entradas reglamentarias para aspirar a la victoria.

Navegantes del Magallanes ¡Qué pitcheo!

Por su parte, Zach Plesac en tres lo máximo que ha durado son 4 innings, igual el caso de Alexánder Campos. Bryan Mata en una de dos lanzó 3 episodios.9

De manera particular en ERA y whip van por:

Guerra 2.49/1.46

Sánchez 2.81/0.94

Plesac 3.38/1.75

Campos 4.50/1.38

Mata 0.00/0.00

En esos dos renglones, las cifras medias del circuito son: 4.71/1.47