LVBP: Tres jugadores más de Leones del Caracas son llamados para la Copa América

Para el próximo 12 de noviembre está pautado el inicio de la Copa América de Beisbol; en su edición número XII se tendrá la participación de la Selección Nacional de Venezuela, que en este momento termina de definir la cantidad total de jugadores con la que se confeccionará y este lunes, se convocan a otros tres peloteros que ahora mismo participan con Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La Federación Venezolana de Beisbol (FVB), ente encargado de estructurar la nómina criolla, pide la inclusión del toletero Aldrem Corredor, así como las del cátcher Gersel Pitre y el relevista Moisés Gómez. Así lo señala Carlos Valmore Rodríguez, periodista y comentarista del circuito radial de este equipo.

Días atrás también de los melenudos, fue llamado Erick Leal, pitcher abridor.

Para estructurar la Selección Nacional, la FVB puede pedir una cuota de tres o cuatro peloteros que sean parte de los ocho elencos de la LVBP, así lo establecen las condiciones que rigen las relaciones entre ambas partes, empero, la decisión final de jugar o no, recae en cada beisbolista.

En el caso de Leones, hasta ahora Leal no ha rechazado la convocatoria, por lo que su ausencia será difícil de subsanar en el esquema del equipo, que a la fecha se presenta como el más deficiente en los apartados colectivos de carreras limpias permitidas y whip. Para esas dos estadísticas, Caracas refleja 6.02 y 1.61, mientras que Erick está en 0.96/1.07 a lo largo de 9.1 entradas.

Por su parte Corredor, es uno de los melenudos más consistentes con el madero, apuntala los renglones de jonrones con 4, carreras empujadas con 15, base por bolas 13 y es colíder junto a Yonathan Daza en anotaciones con 13.

Respecto a Gómez, es uno de los relevistas más castigados con línea de 9.00/2.14 en 9 tramos. Finalmente, Pitre solo ha estado en 3 partidos, en ellos ha respondido con el bate: de 9-3, 2 remolcadas, average, porcentaje de embasado y slugging, los tres en .333 por lo que su OPS es .666.