LVBP: Tiburones reaccionó con fúrica ofensiva y triple play matador de Leones (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Vaya manera de dejar en 2 las caídas consecutivas y salir del último lugar, tuvo Tiburones de La Guaira en su partido de este 30 de octubre en casa de los Leones del Caracas. Ofensiva desbordada, eficiente y oportuna defensiva fueron las dosis aplicadas que pocas veces fallan.

Luego de 3 innings completos los melenudos dominaron el score, 3x0, con un Beck Way que complicó al cardumen pero estos le descifraron al inicio del 4to con par de rayitas, las primeras que remolcó el promisorio Jadher Areinamo con su cuadrangular número 1 de la noche.

Para el siguiente tramo más amplio fue el rally, ya contra un bullpen caraquista que ha llevado palo en la semana; 4 anotaciones, 1 que impulsó Pedro Castellanos en jugada de out forzado, acción en la que también marcó Daniel Montano tras pecado en tiro de Brainer Bonací.

De inmediato llegó Areinamo con su otro jonrón, durante un episodio en el que el relevista José Guzmán se estrenó en esta 2025/2026 y no pudo sacar out alguno, dejó tres en bases, todos anotaron cuando le sustituyó Simón Leandro que también permitió 1.

Todo esto fue preludio del trascendental momento ocurrido en la baja del 7mo; Caracas llenó las bases pero Jhonny Pereda, en un indeseado De Javu, bateó para triple play con rodado duro hacia el tercera base Acosta, que pisó esa almohadilla, sacó a Yonathan Daza, luego Areinamo retiró a Aldrem Corredor en la intermedia y Alcides Escobar completó el out de Pereda en la inicial.

Por segunda ocasión durante su carrera en la LVBP, Jhonny Fernando es el bateador “victimizado” con este tipo de acciones; la vez anterior ocurrió el 11 de diciembre de 2021, en el Estadio Universitario en duelo ante Navegantes del Magallanes, con Erick Leal en la lomita. El de este jueves fue triple play número 43 en el circuito.

La Guaira colocó todo en el congelador para el 8vo, otro rally de 4 que apuntaló Gabriel Arias llevando a 2 al pentágono, Jadher, otra vez Jadher con doble consiguió su remolcada 5.

Leones amenazó seriamente en las postrimerías, 2 en la baja del 8, otra en la 9na y con los cojines congestionados, pero Arnaldo Hernández evitó el batazo de gracia y Tiburones salió por la puerta grande, 10x6.

El lauro se dirigió a las cuentas de Emerson Martínez (2-0, efectividad de 1.93, whip en 0.55), relevó 1 episodio de 1 hit y 1 ponche. Perdió Guzmán (0-1, ERA infinita, whip de 2.18).

Los guairistas quedaron con marca de 5-7, salió del último lugar porque Magallanes fue dejado en el terreno por Bravos de Margarita. Caracas ahora con 5-6 bajó al 6to puesto.