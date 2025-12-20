LVBP: Tiburones impone su ley ante Caribes y sigue soñando en grande

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira sumaron una nueva victoria en esta penúltima semana de ronda regular, algo que les permite seguir soñando con clasificar de manera directa al Round Robin. En esta ocasión doblegaron a los Caribes de Anzoátegui por 6 a 3 en el Estadio Universitario.

Tiburones no baja el ritmo

Las acciones comenzaron con una Tribu encendida con el madero, ya que en la misma primera entrada fabricaron sus tres rayitas. Los encargados de cargar con la ofensiva fueron Hernán Pérez, con un rodado de out que llevó hasta el home a Herlis Rodríguez; y Carlos Pérez, disparando un jonrón con un compañero en circulación.

Luego de eso, los lanzadores litoralenses se combinaron para apagar por completo los bates orientales. Y es que a la buena presentación del abridor Ricardo Pinto se le sumó el impecable relevo de Emerson Martínez, Alex Martínez, Luis Peña, Jairo Iriarte, y Edgardo Henríquez.

Respecto a la ofensiva de los escualos, en el cuarto capítulo Sebastián Rivero pegó un sencillo para recortar distancias. Luego, en el quinto, Daniel Montaño y Franklin Barreto le dieron vuelta al marcador con hits productores. Por su parte, en el sexto, Alcides Escobar y nuevamente Montaño sellaron el triunfo de los suyos con otras conexiones oportunas.

De esta manera, Tiburones de La Guaira (26-26) y Caribes de Anzoátegui (25-25) quedan igualados en el cuarto lugar de la clasificación. Además, cabe mencionar que la serie particular entre ambos esta temporada finalizó con cuatro triunfos por bando.