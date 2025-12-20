LVBP: Anthony Santander visita a los Tiburones con la mira puesta sobre el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Santander es el nuevo grandeliga que ya se uniformó con los Tiburones de La Guaira. Sin embargo, hay que aclarar que lo hizo no para formar parte del roster del equipo, sino para continuar con su proceso de recuperación.

Como muchos recordarán, el jardinero venezolano vivió una temporada 2025 de Grandes Ligas casi para el olvido, ya que una fuerte lesión en su hombro lo relegó por varias semanas a la lista de incapacitados. Su misión a estas alturas es regresar al 100% de su estado físico, y para ello ha aprovechado su estadía en el país para acompañar al conjunto litoralense.

Santander apunta alto para el 2026

Luego de compartir con sus compañeros de equipo por un largo rato, Anthony Santander atendió a los medios de prensa para responder varias interrogantes, entre esas, sus intenciones de jugar con Tiburones de La Guaira en un futuro cercano.

"Me siento muy contento de estar aquí con el uniforme de los Tiburones de La Guaira. Estar aquí en el terreno de juego con los muchachos me da mucha alegría para traer mi granito de arena así sea desde la banca", dijo a El Extrabase.

Luego complementó: "Estuvo en mis planes (jugar con Tiburones), pero con las lesiones fue un poco difícil. Estoy trabajando para mantenerme saludable todo el 2026 y así poder venir a jugar en la próxima temporada de la liga".

Por lo pronto, el grandeliga venezolano está totalmente enfocado en su recuperación, ya que sin dudas se trata de una de las primeras opciones para integrar el roster de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol. En ese sentido, Santander confía estar a tono para dicha cita.

"Respecto a mi lesión, estoy trabajando poco a poco para poder estar listo para el Clásico Mundial, con el favor de Dios. Creo que dentro de unas tres semanas podré comenzar a batear, porque es un proceso lento", concluyó.