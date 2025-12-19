LVBP

LVBP: Wilson García es el bateador más productivo de la liga y apunta al MVP

El infielder venezolano ha sido la cara ofensiva de los Bravos de Margarita durante esta temporada 2025-2026

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 06:59 pm
LVBP: Wilson García es el bateador más productivo de la liga y apunta al MVP
Foto: @bravosmargaritaoficial
Los Bravos de Margarita ya están clasificados al Round Robin, y eso se debe a varios factores. Uno de esos, y probablemente el principal, tiene que ver con los movimientos del mercado que hizo la gerencia, quienes llevaron al equipo para esta temporada 2025-2026 a un pelotero de mucho poder como Wilson García.

Wilson García anda en modo MVP

De no ser porque Jadher Areinamo fue frenado por su organización de MLB, muy probablemente sus estadísticas lo convertirían en el dueño absoluto del premio MVP de esta campaña. Sin embargo, las cosas se han desarrollado de otra manera, y ahí es donde entra el infielder del conjunto insular.

No hay dudas que Wilson García es una de las caras principales de la ofensiva de los Bravos de Margarita, al punto de liderar varios apartados de bateo dentro del equipo. Pero eso no es todo, y ante la ya clasificación de los suyos a la postemporada, todo apunta a que seguirá aumentando su producción con el madero.

Previo a la jornada de este viernes en la LVBP, el caraqueño lidera la liga en cuanto a carreras impulsadas (47), algo que lo convierte en el bateador más productivo del campeonato hasta los momentos. Además, a eso podríamos añadirle que es tercero en jonrones (12), pero muy cerca de igualar o incluso superar la marca de Areinamo en el segundo lugar (13).

Dicho todo esto, Wilson García continúa apuntando alto para un posible premio al Más Valioso, aunque seguramente tendrá como objetivo principal llevar a los Bravos de Margarita a su primer título en la historia de la LVBP.

Números de Wilson García en la temporada 2025-2026 de la LVBP

  • 46 juegos
  • 182 turnos al bate
  • 55 hits
  • 9 dobles
  • 12 jonrones
  • 47 carreras impulsadas
  • 26 carreras anotadas
  • 12 bases por bolas
  • 30 ponches
  • .302 AVG
  • .348 OBP
  • .549 SLG
  • .897 OPS

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

