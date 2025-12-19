LVBP

LVBP: Alex Cabrera envía un sentido mensaje a Cafecito Martínez por su retiro

El expelotero tiene un gran vínculo con la familia de Cafecito

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 04:54 pm
LVBP: Alex Cabrera envía un sentido mensaje a Cafecito Martínez por su retiro
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La historia de José "Cafecito" Martínez en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) llegará a su fin una vez culmine la temporada 2025-2026. Y es que el pelotero anunció su retiro de manera oficial en sus redes sociales, lo que provocó una ola de grandes comentarios por parte de figuras del beisbol venezolano, como Alex Cabrera.

NOTAS RELACIONADAS

Cabrera, siempre orgulloso de Cafecito

Como muchos saben, el ahora coach de bateo de Tiburones de La Guaira nunca escondió su orgullo por Carlos "Café" Martínez, padre de Cafecito, ya que él fue quien lo adoptó en el mundo de la pelota. Por ende, el vínculo con dicha familia siempre ha estado latente.

Luego de que Cafecito Martínez anunciara su retiro, Alex Cabrera no tardó en enviarle un sentido mensaje lleno de nostalgia y alegría. Recordemos que ambos peloteros llegaron a coincidir sobre el terreno de juego entre las temporadas 2012-2013 y 2016-2017.

"Para el mundo eres "Cafecito" Martínez, pero para mí, eres un hijo más que el beisbol me regaló. Tu padre fue mi guía y mi hermano, un padre para mí dentro y fuera del terreno; verlo reflejado en tu entrega, en tu carisma y en la forma tan digna en la que llevaste su legado ha sido el mayor de los honores", dice parte del texto.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Kylian Mbappé Hipismo La vinotinto
Viernes 19 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol