Álex Cabrera celebró importante logro de su hija ¡Una belleza!

El exbeisbolista venezolano Álex Cabrera mejor conocido como “El Samurái”, compartió en Instagram el bonito momento que vivió su hija Dakota. La jovencita recibió un galardón como la alumna con el promedio más alto de su carrera universitaria en la Universidad Católica Andrés Bello.

Gran momento familiar

Dakota, estudia Comunicación Social en la UCAB, donde cosecha excelentes logros por la dedicación, entrega y pasión que le pone. Su padre estuvo en primera fila, apoyándola con gran emoción.

“Ayer fue un día bonito ya que mi hija Dakota Cabrera recibió un reconocimiento en la universidad por ser el mejor promedio de su semestre. Pido a Dios para que puedas lograr todo lo que te propones en la vida y poder estar a tu lado para disfrutar de cada logro”, escribió el deportista de 53 años.

La jovencita de piel blanca, ojos claros y cabellos castaños, comparte en redes sociales lo centrada que se encuentra de su futuro, no solo en los estudios, sino también teniendo una tienda de belleza que lleva por nombre Dakota Store Makeup.

Comentarios en redes

Padre e hija posaron muy elegantes y sonrientes en los bonitos jardines de la casa de estudio, despertando múltiples comentarios de halagos para Cabrera, por la guapa hija que tiene.

“La novia y el suegro que todos queremos tener”, “Que bella esa niña”, “Que papá Dios te la cuide y te la bendiga en todo momento”, son algunas de las opiniones.