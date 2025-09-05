Alex Cabrera es el único venezolano con 100 jonrones en dos ligas élites

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de Alex Cabrera fue legendaria. Su capacidad para conectar batazos de largas distancias que dejaban boquiabierto incluso al rival, lo llevó a convertirse en ídolo en dos de las más grandes ligas de beisbol en el mundo.

El Samurai, como es conocido por su destacada carrera en Japón, es el único bateador venezolano en la historia en sumar 100 jonrones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y en otro circuito de primer nivel, en este caso, la Liga Japonesa de Beisbol Profesional.

Esa hazaña lleva consigo un mérito extra, ya que los extranjeros en Japón son conocidos por no recibir permiso de sus organizaciones para participar en las Ligas Invernales. Caso contrario al de Cabrera, quien siendo figura élite, de amplia admiración y respeto en tierras del sol naciente, siempre se uniformó en Venezuela, para simultáneamente ser uno de los más grandes jugadores en la historia de ambas naciones.

RECONOCIMIENTOS

Hoy en día en su vitrina de logros reposa una Triple Corona de Bateo, dos premios al Jugador Más Valioso y el record de más jonrones (21) en una temporada en Venezuela. En su carrera de 20 campañas defendió la camiseta de Pastora de los Llanos, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua para sumar 135 cuadrangulares y anclarse en el segundo lugar de todos los tiempos.

Su trayectoria en Japón, de poco más de 10 años con los Leones de Seibu, Orix Buffaloes y Fukuoka SoftBank Hawks, elevó a Cabrera a estar en el tope entre los bateadores de mayor fuerza y contacto en Asia y el beisbol del Caribe.

En su momento, a mediados del año 2002, también quebró el registro de más vuelacercas en una temporada en Nipón con 55, superada 11 años después por Wladimir Balentien. Colgó los “spikes” con 357 estacazos, tercera mayor cantidad en la historia de la liga, detrás de su compatriota Alex Ramírez (380) y Karl "Tuffy" Rhodes (464).

Aunque su paso por Grandes Ligas fue fugaz, es recordado también por ser el primer venezolano en conectar jonrón en su primer turno al bate, en el año 2000 con el uniforme de los Cascabeles de Arizona.

PRIMER JONRÓN EN VENEZUELA

Según las estadísticas en mano, el primer vuelacerca de Cabrera en Venezuela fue en el año 1994 ante los envíos del lanzador histórico de los Leones del Caracas, Omar Daal.

Cabrera vistiendo el uniforme de Tiburones en la década de los 90

El 26 de junio del año 2000, Cabrera se convirtió en el primer venezolano en conectar jonrón en su primer turno

Jonrón en primer turno en Grandes Ligas

JONRÓN 100 EN VENEZUELA

En la campaña 2013-2014, pegó su estacazo #100 de por vida en Venezuela. La hazaña la alcanzó en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia ante los Navegantes del Magallanes

El Samurai segundos antes de alcanzar los 100 jonrones en la LVBP

Premio MVP 2015-2016

Recibe su tercer premio MVP en la temporada 2015-2016

Celebra el jonrón 21 para establecer record en la LVBP

Foto con Tom Cruise en uno de los juegos en la Liga Japonesa de Beisbol