Tiburones de La Guaira tendrían todo cuadrado con este nuevo importado

Un nuevo importado estarían por oficializar los Tiburones de La Guaira para el torneo 2025/2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); este 3 de septiembre a través de redes sociales periodistas como Georgeny Pérez aseveran es un serpentinero.
Se trata de Emmanuel Chapman, nativo de Cuba que durante este 2025 ha laborado en la sucursal Doble A de los Piratas de Pittsburgh; con el Alttona acumula 30 juegos, 3 de ellos como abridor así como 63 entradas de 50 hits en contra, 2 de ellos cuadrangulares, ha permitido 31 anotaciones, 27 limpias, ha ponchado a 65 e incurrido en 36 bases por bolas, por lo que sus guarismos se ubican en:
3.86 en promedio de carreras limpias permitidas
1.36 de whip
7.1 hits recibidos por cada 9 innings
0.3 el de jonrones
9.3 ponches
5.1 boletos
Adicionalmente, ha golpeado a 8 toleteros, suma 4 balks y 5 wild pitchs.
Emmanuel Chapman, detalles
Nació en la localidad de Baguanos el 23 de septiembre de 1998. Mide 1.98 metros, pesa 115 kilos; de acuerdo a los registros de Baseball Reference, en la campaña 2019/2020 comenzó su andar en la pelota de su país, en la Serie Nacional de Cuba lanzó para Sabuesos de Holguin y desde el año pasado se integró al sistema MLB, con los mismos bucaneros.