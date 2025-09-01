Este es el venezolano más destacado de la MLB durante agosto

Suscríbete a nuestros canales

Cuando finalizó el mes de julio William Contreras tenía línea ofensiva en .253 de average, .350 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés), .366 de slugging y .716, bastante buena, por encima de las cifras medias de la MLB, empero, durante agosto lo optimizó aún más como aporte relevante al gran desempeño colectivo que han mostrado los Cerveceros de Milwaukee.

En el mes 8, el hermano menor de Willson participó en 29 compromisos donde se fue de 117-32 con 6 dobles, 8 cuadrangulares, 21 carreras remolcadas, 21 anotadas, 1 base robada en 2 intentos, sacó 17 boletos, se ponchó 23 veces además de que recibió 1 pelotazo; eso redondeó una línea de:

William Contreras echando chispas

.274 en promedio de bateo

.370 de OBP

.530 en slugging

.900 de OPS

Esas son cifras del todo excelsas, que llevaron sus guarismos generales hasta: .258/.355/.404/.759, es decir, unas mejoras del 1.9%, 1.4%, 44.8% y 25.7% respectivamente.

Asimismo, sin incluir la jornada de este 31 de agosto, el carabobeño durante el mes y entre los de su posición en todas las Grandes Ligas quedó:

MLB: ¡Qué números!

1ero en hits, anotaciones, bases por bolas, en war de Fangraphs con 1.3

2do en dobles, jonrones junto a Cal Raleigh, remolcadas, OBP, OPS

3ro en sencillos (18), slugging

4to en promedio de bateo, en porcentaje de pasaportes (12.6)

5to con la mayor cantidad de ponches

Gran performance que incidió en la marca del equipo, 21 ganados y 9 perdidos. Por eso lo seleccionamos como el nativo de Venezuela más destacado de agosto.