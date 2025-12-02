Stephany Abasali pierde a miembro importante de su familia ¡Descanse en paz!

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela y 2da finalista del Miss Universo 2025, Stephany Abasali, está de luto por la muerte de su abuelito Henry Nasser. A través de Instagram, la estudiante de Economía y Modelo de 25 años, ha compartido imágenes y videos de momentos únicos con el señor.

Muerte del señor

Según los reportes de diversos medios del estado Bolívar, el señor murió en la ciudad de Puerto Ordaz. Además, afirman que fue un reconocido comerciante, que se desempeñó como parte fundamental en el gentilicio del estado.

“En vida llegó a nuestra tierra creyendo y confiando en el potencial del municipio El Callao, apostó por emprender en el ámbito comercial y formó parte de nuestro gentilicio”, escribió en un comunicado el alcalde del Municipio El Callao, Coromoto Lugo.

Dolor de Abasali

Stephany que llegó el domingo 30 de noviembre a Venezuela, tras su excelente participación en el Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia, ha posteado en sus historias un video abrazando al señor y hasta grabando contenido para TikTok.

Además, ha escrito un doloroso mensaje: “La verdadera leyenda”. La partida llega en unos días de mucha atención para la belleza criolla, ya que mañana estará realizando una rueda de prensa para hablar de su participación en el certamen universal.

Igualmente, el jueves 4 de diciembre hará su recorrido final como Miss Venezuela Universo 2024.

Hasta el momento no se conoce si en los mencionados eventos contarán con la presencia de la joven, por el duelo que atraviesa.