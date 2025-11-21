Farándula

Miss Universo 2025: Así se conformó el top 30 de la noche final

Por

Bárbara Chirino
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 09:30 pm

Luego del inicio de la noche más esperada por el mundo entero, se conoce el primer grupo de candidatas que ya clasifican en el arduo camino por la corona

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

En el Impact Arena de Bangkok se celebra la edición número 74 del Miss Universo 2025, donde Stephany Abasali pelea por lograr la octava corona en este certamen para Venezuela.

Top 30 del Miss Universo 2025

Así quedó el grupo de candidatas:

  • India
  • Guadalupe
  • China
  • Tailandia
  • República Dominicana
  • Brasil
  • Rwanda
  • Costa de Marfil
  • Colombia
  • Holanda
  • Cuba
  • Bangladesh
  • Japón
  • Puerto Rico
  • Estados Unidos
  • México
  • Filipinas
  • Zimbabwe
  • Costa Rica
  • Malta
  • Chile
  • Canadá
  • Miss Universe Latina
  • Croacia
  • Venezuela
  • Guatemala
  • Palestina
  • Nicaragua
  • Francia
  • Paraguay

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada LVBP Oswaldo Guillén entrevista
Jueves 20 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula