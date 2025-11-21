Miss Universo 2025: Así se conformó el top 30 de la noche final

Suscríbete a nuestros canales
En el Impact Arena de Bangkok se celebra la edición número 74 del Miss Universo 2025, donde Stephany Abasali pelea por lograr la octava corona en este certamen para Venezuela.
Top 30 del Miss Universo 2025
Así quedó el grupo de candidatas:
- India
- Guadalupe
- China
- Tailandia
- República Dominicana
- Brasil
- Rwanda
- Costa de Marfil
- Colombia
- Holanda
- Cuba
- Bangladesh
- Japón
- Puerto Rico
- Estados Unidos
- México
- Filipinas
- Zimbabwe
- Costa Rica
- Malta
- Chile
- Canadá
- Miss Universe Latina
- Croacia
- Venezuela
- Guatemala
- Palestina
- Nicaragua
- Francia
- Paraguay