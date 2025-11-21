Miss Universo 2025: Stephany Abasali grita Venezuela en la autopresentación

Suscríbete a nuestros canales

La trasmisión de Miss Universo 2025 ha comenzado en vivo y directo desde Tailandia. Nuestra representante Stephany Abasali ha salido al escenario con fuerza y mucha energía a gritar Venezuela, despertando aplausos en el público.

Venezuela en el top

La noche apenas comienza y casi se conoce quiénes serán las 30 delegadas que clasifican a la siguiente ronda de la competencia de belleza más importante del mundo.

Abasali de 25 años, lleva un ajustado vestido en color plateado, cabello suelto y maquillaje, resaltando por su belleza clásica.

La transmisión se puede ver a través de Venevisión con la conducción de Diana Silva, Brian Urea y Martin Albornoz, quienes están comentado todo respecto al concurso.