Stephany Abasali: la venezolana que busca coronar su sueño en el Miss Universo 2025

Stephany Adriana Abasali Nasser nació el 26 de julio del año 2000 en Puerto Ordaz (Ciudad Guayana), estado Bolívar, Venezuela.

Su historia tiene ribetes multiculturales: es hija de padre sirio y madre libanesa, lo que le ha dado una mezcla de herencias que ella considera parte de su identidad.

Durante su infancia vivió también en Melbourne, Australia, y en Miami, Estados Unidos, antes de consolidar su base en Venezuela, lo cual le brindó una visión global desde joven.

Alumna de economía en la Florida International University, Abasali significa inteligencia, disciplina y presencia escénica, ingredientes que le han abierto camino en el mundo del certamen de belleza.

La coronación de Stephany Abasali

El 5 de diciembre de 2024, Stephany fue coronada como la ganadora del certamen Miss Venezuela 2024, representando al estado Anzoátegui, lo que la convierte en la segunda mujer de esa región en obtener dicho título.

Durante la gala obtuvo además los reconocimientos de “Mejor piel” y “Miss Líder”, indicios de que su presencia no sólo se limita al glamour, sino también al carisma y la organización.

Con esa corona en mano, Stephany pone ahora su mira en el gran reto y es traer a Venezuela la corona del Miss Universo 2025, certamen programado para el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

Su participación genera expectativas en un país que históricamente ha brillado en estos templetes.

¿Qué la hace distinta a las demás?

Stephany no sólo se destaca por su estampa; su perfil va más allá: