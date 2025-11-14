Stephany Abasali cautiva en Miss Universo con pequeño bikini negro

Suscríbete a nuestros canales

La madrugada de este viernes 14 de noviembre se pudo ver en Venezuela el fashion show de traje de baño del Miss Universo 2025. Una prueba importante en el certamen, en el que la representante criolla Stephany Abasali lució radiante, con un bikini de dos piezas en color negro.

Gran momento para Venezuela

La modelo de 25 años salió con mucha actitud y elegancia a la pasarela, demostrando su firmeza por la corona universal, de que ganar sería la octava para Venezuela.

Abasali acompañó el pequeño bañador con accesorios en dolor dorado, maquillaje suave y tacones en color nude. Los missólogos captaron cada momento de la belleza en el desfile, en el que se llevó muchas miradas junto a las representantes de Colombia, Argentina, Puerto Rico, Brasil y Tailandia.

Fiel a su estilo elegante y calmado, se mantuvo la venezolana hasta el final de la pasarela. Entre sonrisas, besos y mucha energía finaliza el día de competencia en Tailandia, donde mañana las candidatas tendrán la entrevista con el jurado a puerta cerrada.

Próximas competencias

El miércoles 19 de noviembre se llevará a cabo la esperada competencia preliminar y de trajes típicos, un momento decisivo para las más de cien delegadas que aspiran al título de la mujer más bella del mundo.

La gala de coronación será el viernes 21 de noviembre en Tailandia, jueves en la noche para nuestro país, que será transmitida por Venevisión.