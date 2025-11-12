Alicia Machado deja por fuera a Stephany Abasali de su top en el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Desde ya muchas exreinas de belleza y fanáticos de los certámenes elaboran su top rumbo a la noche final del Miss Universo, una que habló de sus favoritas a ganar fue la empresaria, actriz y Miss Universo 1996, Alicia Machado.

En una visita al programa ‘Pica y se Extiende’, la venezolana emitió su criterio sin distinción de países ni dejarse llevar por el nacionalismo. Aunque su opinión causó molestia en muchos seguidores, algunos defendieron su postura.

Como toda una experta en belleza, Alicia Machado dejó fuera de su top a Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, quien se encuentra entre las favoritas a ganar la corona por el continente americano.

A pesar de su evolución luego de un año de preparación con la Organización Miss Venezuela, todo indica que, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ ni volteó a verla.

Las favoritas de Alicia Machado

Con el carácter y sinceridad que la caracteriza, Alicia Machado mencionó a sus predilectas para conformar el top 5, todas latinas.

Miss Universe Latina, Yamilex Hernández

Miss Universe México, Fátima Bosch

Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth

Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín

Miss Universe Chile, Inna Moll

La lengua viperina de Alicia Machado

Con el reciente escándalo de Miss Universo por el trato de Nawat Itsaragrisil hacia Fátima Bosch, la actriz emitió su opinión en redes sociales que se hizo viral en minutos.

“¿Este cabeza de hue%$ quién se cree que es? Este pinche patán de mie$d@ misógino, espero que lo saquen de la organización y el próximo año revisen a qué país van a llevar el concurso. Espero que lo corran y que no se vuelva a saber nada de él”, aseveró sin pelitos en la lengua.