Amanda Dudamel manda mensaje a Stephany Abasali en pleno Miss Universo

Amanda Dudamel se ha pronunciado por el destacado desenvolvimiento que se encuentra realizando su compatriota Stephany Abasali en el Miss Universo 2025. A través de sus historias de Instagram, la merideña envió un bonito mensaje a la joven por mantenerse activa, elegante y clásica en la justa universal.

Mensaje de apoyo

Para Dudamel el papel de Abasali en el concurso más importante del mundo, es hermoso y excelente, por lo que desea que llegue la competencia preliminar para que termine de consolidar su favoritismo.

“Llegó la época más bonita del año. Contando los días para que Stefh salga a brillar en Miss Universo. Lo estás haciendo hermoso reina”, escribió en su perfil de la camarita.

Stephany respondió al mensaje: “Mi corazón bello, muchísimas gracias”, dijo.

No solo la Diseñadora de Modas que fue 1ra finalista en el Miss Universo 2022, ha mostrado su apoyo a la estudiante de Economía, otras como Ileana Márquez Pedroza y Diana Silva, también han escrito mensajes de emoción por la participación de Abasali.

Luchando por la corona

La belleza realizó este miércoles 12 de noviembre un en vivo comentando que son días de mucho esfuerzo y dedicación para ganar el título, ya que tenía más de doce horas sin dormir, arreglando todo para los días de competencia que quedan.

“No he dormido chicos, estamos corridos”, dijo en el clip, que hizo despertar grandes palabras de cariño por su resiliencia en ganar la octava corona.