LVBP: Esta es la combinación que metería al Magallanes al Round Robin este viernes 26 de diciembre

La temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a horas de llegar a su final, y este viernes 26 de diciembre tendremos un panorama mucho más claro de cómo se verán las cosas al final de ste sábado 27, cuando finalmente todo esté decidido y conozcamos a los protagonistas de la postemporada de la 2025/26.

Antes de que inicie la penúltima jornada, tenemos a dos equipos clasificados: Bravos de Margarita y Cardenales de Lara. A ellos dos, podría unirse uno o dos invitados más este viernes, dependiendo de los resultados, y uno de los equipos que tiene opciones de sellar su boleto son los Navegantes del Magallanes, que dependen de un escenario que no es para nada descabellado.

¿Cómo clasifica Magallanes a la postemporada este viernes 26/12?

En efecto, Navegantes del Magallanes podría convertirse en equipo de Round Robin este mismo viernes 26 de diciembre, en su visita al Estadio Universitario, para medirse a Tiburones de La Guaira. Para lograrlo, "La Nave" debe derrotar a Tiburones, y además, esperar a que Águilas del Zulia derrote a Caribes. Con esta combinación, aguiluchos y turcos clasificarían directamente al Round Robin.

La explicación es sencilla. Si Magallanes gana y Águilas vence a Caribes, los filibusteros habrán llegado a 28 victorias primero que Caribes y que Tigres, por lo que, incluso en un escenario en el que estas tres divisas culminen igualadas el sábado, los de Yadier Molina tendrían el desempate a su favor, por haber arribado a los 28 triunfos primero que sus dos contrincantes.

Además, cabe acotar que Magallanes tiene el futuro de su zafra en sus propias manos. Con par de victorias en sus últimos dos desafíos, los eléctricos sí o sí clasificarán de manera directa, debido a que Águilas y Caribes tienen una serie de dos duelos entre sí, lo que le garantizaría a los carabobeños culminar arriba de alguno de estos dos equipos.