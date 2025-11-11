Maquillador venezolano brilla con su talento en el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido maquillista Miguel Crespo forma parte del exclusivo staff oficial de la Organización Miss Universo, que se está celebrando en Tailandia, consolidando su trayectoria como un referente de la belleza a nivel global.

Triunfando en el exterior

En su cuarto año consecutivo, Miguel sigue aportando su técnica para mantener los rigurosos estándares de la competencia de belleza más importante del mundo.

"Mis expectativas están enfocadas en seguir elevando mi nivel profesional. Cada año Miss Universo me reta a evolucionar, y esta nueva participación no es la excepción. Quiero aportar lo mejor de mi técnica, mi visión y mi experiencia, no solo para crear looks memorables, sino también para demostrar que la perseverancia y la disciplina siempre se reflejan en el resultado final. dijo Miguel al conversar sobre sus expectativas en esta edición del Miss Universo.

La sede del concurso impone retos únicos a los profesionales de la belleza. Crespo detalló cómo las condiciones climáticas de Tailandia influyen directamente en la aplicación y durabilidad del maquillaje.

“Tailandia presenta características muy particulares: la humedad, las altas temperaturas y el clima tropical influyen directamente en la durabilidad del maquillaje. Esto exige productos más resistentes, técnicas de preparación de piel más precisas y una selección cuidadosa de fórmulas. Cada sede tiene su ciencia, pero Tailandia en especial, te obliga a sacar lo mejor de tu técnica para garantizar que todo se mantenga impecable frente a cámaras, actividades y largas jornadas."

Un venezolano de lujo

El experto del maquillaje asegura que valora de Miss Universo la diversidad de rostros, culturas y energías que se unen en un mismo espacio. Además, resalta que trabajar con reinas de distintos países es una escuela constante: cada una trae una historia, un estilo y una esencia que te reta a crear algo único.

La destacada participación de Miguel Crespo en Miss Universo Tailandia subraya el calibre del talento venezolano en la industria de la belleza internacional, llevando el nombre de su país a los más altos estándares de la moda y la estética global.