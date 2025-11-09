Miss Venezuela, Stephany Abasali vive un mal momento en Tailandia

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali pasó un mal momento en Tailandia, en medio de las actividades que se desarrollan en la provincia de Phuket, como parte de la edición 74 del Miss Universo.

A través de un Instagram live la modelo venezolana informó que perdió su equipaje de mano durante el viaje al sitio turístico del país asiático. Aunque con mucha calma compartió los detalles, afirmó que muchas de sus cosas personales estaban en la maleta.

Sin embargo, el extravío no fue culpa de la Miss Venezuela, sino de los organizadores de la actividad quienes perdieron sus pertenencias y estaban enfocados en encontrarla. Hasta el momento no hay mayor información del paradero del equipaje.

De igual manera, Stephany Abasali fue precavida con el resto de su equipaje, pues aseguró que tiene GPS para cada una de sus maletas, excepto la de mano.

Stephany Abasali y la polémica por las 29 maletas

En su salida a Tailandia desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Stephany Abasali llevó 29 maletas para 21 días de concentración, para algunos esto fue “demasiado”, por lo que levantó críticas y una fuerte polémica.

Si bien la venezolana no ha hecho frente a los comentarios sobre su exceso de equipaje, muchos seguidores de certámenes de belleza la han defendido con garras en redes sociales.

Hasta el momento, la Miss Venezuela 2024 ha figurado como una de las mejores vestidas con creaciones de Michael Cinco, reconocido diseñador filipino y, además, se encuentra entre las favoritas del público para ganar la corona universal.