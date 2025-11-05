Stephany Abasali impacta de rojo pasión en Miss Universo 2025 ¡Una belleza!

Suscríbete a nuestros canales

La presencia, clase y elegancia de Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali, se hizo sentir en la presentación de las candidatas de Miss Universo, realizada la mañana de este miércoles 5 de noviembre en Tailandia. La joven de 25 años, lució un ajustado vestido en color rojo del diseñador filipino Michael Cinco.

La estudiando de economía sobresalió por un performance llenó de gran sofisticación, sin tener un solo brillo, cristales o maquillaje muy cargado. Un elegante muy diferenciador para Abasali, quien busca ganar la octava corona para el país.

Una salida monumental

El traje hizo un contraste mágico con la piel blanca que se gasta la Miss Venezuela Universo 2024. El vestido es alta costura en su totalidad creado en satén liquido rojo y para darle más fuerza al look una flor de un costado realizado también con seda, dando una salida monumental a la joven.

Una gargantilla, brazalete, pendiente pequeños y el cabello recogido muy años 20, dieron una muestra perfecta de la preparación y dedicación que se encuentra realizando la venezolana desde su llegada a Tailandia.

Todo el look fue complementado con un performance tranquilo, sereno y muy adaptado a la personalidad calmada que tiene la llamada en redes “Joven millonaria”, quien se anota un diez de diez con mucho glamour.

Abasali fue atendida en maquillaje y estilismo por tailandeses, quienes la hicieron ver muy reina, pero, con un toque fresco emulando una alfombra roja al mejor estilo de los premios Oscar o Globos de Oro.

Subiendo puntos

Aunque por muchos meses en redes internautas pedían a la criolla fuerza y energía en pasarela, desde su llegada a Tailandia se ha mostrado dinámica a la hora de caminar y hablar con los medios, demostrando que estaba trabajando en silencio para salir con toda en la justa universal, cuya final será el próximo 21 de noviembre.