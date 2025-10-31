Stephany Abasali luce arrolladora en su primera semana en Tailandia

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali se mantiene firme por ganar la octava corona de Miss Universo para Venezuela. Junto a su equipo de maquillaje, estilismo, manager, asesora de imagen y profesor de pasarela, ha dado un contenido dinámico para las plataformas digitales.

Gran momento

La joven de 25 años y estudiante de Economía ha aprovechado la belleza de la nación asiática para realizar video únicos, cargados de elegancia, clase y mucho glamour. En un clip estuvo visitando un templo en honor a la fallecida reina Sirikit.

Con un vestido de tul en azul, lentes negros y cola alta de cabello, la criolla llevó flores al altar de la monarca, como un acto de respeto al pueblo tailandés, que por cuarta ocasión alberga el certamen más importante del mundo.

En otro video se ha mostrado muy cercana a la gente, en especial visitando un mercado tailandés en donde la gente no dudo en pedirle fotos.

“Tierra de sonrisas, corazones radiantes, calidez en cada gesto, una noche apacible. Cultura tailandesa rica, tradiciones arraigadas. Un país de bondad, una historia por contar”, es un mensaje que ha dedicado Abasali a la nación.

Un video full glam

En un video posteado la tarde de este viernes 31 de octubre aparece siendo arreglada por estilistas y maquilladores tailandeses, quienes la dejaron impecable con una melena abundante y maquillaje glam, que ha encendido las redes sociales.

Los venezolanos se han mostrado muy encantados de todo el contenido que se encuentra realizando la belleza, a quien han tildado como “La joven Millonaria”. Abasali llevó 29 maletas para la concentración universal.