Escándalo en el Miss Universo: Anuncian nueva directiva a pocos días de la gala final

Un nuevo escándalo sacude a la Organización Miss Universo a pocas semanas de celebrase la final del certamen de belleza en Tailandia. A través de un comunicado se anunció un cambio dentro de la directiva.

Este 29 de octubre, se hizo el nombramiento oficial de Mario Búcaro, ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, como nuevo director ejecutivo de Miss Universo, junto al empresario Raúl Rocha, quien ya estaba al frente de la organización.

Mario Búcaro, nuecvo CEO de la Organización Miss Universo / Cortesía

La empresaria tailandesa, Anne Jakrajutatip ya no forma parte de la administración de JKN Global Group, la cual estaba a cargo de su persona y de Rocha. Su destitución es un misterio, pero, todo parece indicar que es una decisión por problemas legales en Tailandia.

“La Junta de la Organización Miss Universo expresa su plena confianza en el liderazgo de Mario Búcaro para guiar a la organización hacia una nueva era de crecimiento e influencia global. Su visión de Miss Universo como un movimiento mundial que celebra la autenticidad, la transformación y el empoderamiento continuará uniendo culturas, ampliando las oportunidades para las mujeres y elevando los valores que definen nuestra marca”, dice parte del comunicado.

Investigación policial contra exdueña de Miss Universo

La Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia presentó cargos en contra de la dueña del Miss Universo, por supuestas declaraciones falsas o inexactas en los registros de contabilidad.

Según el medio The Nation: “las acusaciones se refieren al acto conjunto o consentimiento para registrar información falsa y/o registros contables incompletos e inexactos en los estados financieros anuales de 2023 y los documentos financieros del primer trimestre de 2024 de JKN”.

Este nuevo escándalo del Miss Universo sucede en medio de cambios directivos que se han suscitado desde que adquirieron la organización por 18,6 millones de euros a IMG Worldwide LLC. JKN ha enfrentado desafíos financieros, en particular en la gestión de deudas tras sus adquisiciones de alto perfil.

Sin embargo, Anne no se ha pronunciado respecto a las acusaciones en su contra, ni la Organización Miss Universo ha emitido un comunicado respecto a la investigación.