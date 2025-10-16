Candidata renuncia dos veces a su sueño de Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Comienza el conteo regresivo para la concentración de Miss Universo 2025, que se realizará en Tailandia el 21 de noviembre. En la edición número 74 no concursará la hermosa modelo Sahar Biniaz, Miss Universe Persia, quien no estará por una importante razón.

Declina a Miss Universo

La belleza junto a su organización nacional escribieron un mensaje posteado en redes sociales, asegurando que la decisión se tomó por la detección en Irán de la directora del concurso, Golshan Barazesh.

“Recientemente, la Organización Miss Universo me informó que mi directora nacional fue detenida durante su visita a Irán. Por el máximo respeto y en consideración a su seguridad y bienestar, he tomado la difícil decisión de retirarme de la competencia Miss Universo de este año”, escribió.

La delicada y lamentable decisión llevaron a la modelo a no participar en el concurso de belleza más importante del mundo.

Una decisión que conoce muy bien, ya que 2012 cuando participaría en el Miss Universo celebrado en Las Vegas, lo canceló por una lesión que sufrió en su pie.

La belleza de origen indio, y criada en Canadá, pidió al público empatía y consideración ante el complejo momento que atraviesa, junto al equipo del concurso.