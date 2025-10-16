María Antonieta de la Nieves deja atrás a la icónica "Chilindrina"

Suscríbete a nuestros canales

Después de años de presentaciones, entrevistas, comerciales, programas y giras por muchos países, María Antonieta de las Nieves, le dice adiós a su icónico personaje de “La Chilindrina”. La artista mexicana se sinceró en una entrevista sobre de la abrupta decisión.

Deja atrás años de trabajo y pasión

En una conversación con la periodista Matilde Obregón, María Antonieta que dio vida a la niña pecosa en la vecindad de “El Chavo del 8”, declaró que ahora quiere descansar, pasar tiempo con su familia y cuidar de su salud, que estuvo comprometida en los últimos meses.

La nacida el 22 de diciembre de 1946, en Lagunilla, México, comentó que la decisión la tomó hace meses en su última gira.

“Ya se fue en Perú. A lo mejor para algún comercial o promocional. Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida. Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa. Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz”, mencionó la estrella.

Trabajos nuevos para María Antonieta

En este sentido, comentó con mucha emoción que se prepara para realizar nuevas cosas, nuevos proyectos y trabajos que sumen a su vida.

Recordó que durante sus presentaciones llegaba muy agotada por estar siempre en constante movimiento al bailar, cantar y actuar para las personas en circos, repletos de fanáticos.

“Ya estoy preparándome para hacer otras cosas. No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor La Chilindrina en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no”, dijo.

Recordemos que la artista tiene un Récord Guinness por trabajar años con el mismo personaje.