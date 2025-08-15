Así fue el tierno reencuentro entre La Chilindrina y Don Barriga

Suscríbete a nuestros canales

Édgar Vivar, el entrañable Don Barriga, y María Antonieta de las Nieves, nuestra siempre querida Chilindrina, se reencontraron tras años de ausencia frente a las cámaras, conmoviendo al público que por muchos años los siguió en “El Chavo del 8”.

El escenario elegido: nada menos que la residencia del carismático conductor peruano Ernesto Pimentel, mejor conocido por su alter ego, La Chola Chabuca, en Lima, Perú.

La Chilindrina y Don Barriga mantienen el cariño

El abrazo que compartieron ambos intérpretes fue más que un saludo, pues, vino cargado de nostalgia, respeto y complicidad.

En el conmovedor video difundido por Pimentel en redes sociales, se aprecia a Vivar acercándose con afecto y preguntando por el estado de salud de la actriz, mientras María Antonieta recibe la muestra de cariño con la ternura que caracteriza a su emblemático personaje.

Emociones en redes sociales

Fans en redes reaccionaron con frases emotivas como “mi gordito precioso”, y el reencuentro rápidamente se viralizó, encendiendo el corazón nostálgico de miles de seguidores.

“¡Son adorables! Dios les conceda bendiciones”, “Wow que increíble soy mega fan veo el Chavo todos los días”, “Los quiero tanto, me alegraron mi infancia”, “Que hermosa amistad”, “Siempre voy a recordar mi niñez con ellos”, opinaron los usuarios.

Este emotivo momento no fue solo un flash de nostalgia sino también una celebración de la trayectoria de ambos artistas, quienes dejaron una marca eterna en la cultura televisiva latinoamericana y, una muestra de cómo los lazos artísticos trascienden los años y las pantallas.