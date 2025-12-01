Jockeys de Nueva York protestan y suspenden jornada del domingo

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación de Carreras de Nueva York se vio obligada a cancelar las últimas ocho carreras de las nueve programadas para el 30 de noviembre en el hipódromo de Aqueduct debido a una protesta presentada por los jinetes, que se negaron a montar.

Protesta de jinetes en Nueva York

Tras la carrera 1, los jinetes expresaron su preocupación por las funciones del secretario de pesaje y el secretario adjunto de pesaje de la NYRA. A pesar de los esfuerzos de la dirección de la NYRA, los jinetes se negaron a montar y abandonaron las carreras en directo del domingo en Aqueduct.

«La NYRA es responsable de la supervisión del encargado de pesaje, el asistente de pesaje y todos los oficiales de carreras de acuerdo con las normas de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York», afirmó Andrew Offerman, vicepresidente senior de carreras y operaciones de la NYRA. «Los procedimientos empleados por esos oficiales están diseñados para proteger la integridad de las carreras y es responsabilidad de la NYRA mantenerlos y hacerlos cumplir».

Los jinetes no expresaron ninguna objeción sobre el estado de la pista o las condiciones meteorológicas. Informó el portal Bloodhorse.com a través de sus cuentas de redes sociales mediante un comunicado de la NYRA.