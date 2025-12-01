Hipismo

Jockeys de Nueva York protestan y suspenden jornada del domingo

Las carreras se reanudarán el 4 de diciembre en el hipódromo de Aqueduct.

Por

Saúl García
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 09:37 am
Jockeys de Nueva York protestan y suspenden jornada del domingo
Publick Report
Suscríbete a nuestros canales

La Asociación de Carreras de Nueva York se vio obligada a cancelar las últimas ocho carreras de las nueve programadas para el 30 de noviembre en el hipódromo de Aqueduct debido a una protesta presentada por los jinetes, que se negaron a montar.

NOTAS RELACIONADAS

Protesta de jinetes en Nueva York

Tras la carrera 1, los jinetes expresaron su preocupación por las funciones del secretario de pesaje y el secretario adjunto de pesaje de la NYRA. A pesar de los esfuerzos de la dirección de la NYRA, los jinetes se negaron a montar y abandonaron las carreras en directo del domingo en Aqueduct.

«La NYRA es responsable de la supervisión del encargado de pesaje, el asistente de pesaje y todos los oficiales de carreras de acuerdo con las normas de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York», afirmó Andrew Offerman, vicepresidente senior de carreras y operaciones de la NYRA. «Los procedimientos empleados por esos oficiales están diseñados para proteger la integridad de las carreras y es responsabilidad de la NYRA mantenerlos y hacerlos cumplir».

Los jinetes no expresaron ninguna objeción sobre el estado de la pista o las condiciones meteorológicas. Informó el portal Bloodhorse.com a través de sus cuentas de redes sociales mediante un comunicado de la NYRA.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Kylian Mbappé Hipismo La Rinconada Carreras
Lunes 01 de Diciembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo