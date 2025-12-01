LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 14 de LaLiga quedó casi completada este domingo 30 de noviembre, a falta del compromiso entre Rayo Vallecano y Valencia (programado para este lunes), y dejó cambios interesantes para mencionar, sobre todo con el empate del Real Madrid.

La principal modificación que hay en la tabla está en la parte alta del torneo, en una cima que ahora le pertenece al FC Barcelona con 34 puntos, después de ganar en la fecha al Deportivo Alavés (3-1) y aprovechar el empate merengue con el Girona (0-0).

Los dirigidos por Xabi Alonso ahora quedaron con 33 unidades, con el único punto que obtuvieron en el campo de Montivili. A su vez, es un resultado que aprieta las cosas para los madridistas porque la victoria de Villarreal a la Real Sociedad (2-3) y el triunfo del Atlético de Madrid al Real Oviedo (2-0) acerca aún más la zona alta.

El 'submarino amarillo' ahora goza de 32 puntos, uno menos que los merengues, mientras el cuadro colchonero de Diego Pablo Simeone quedó con el registro de 31 unidades.

LaLiga y su zona baja sigue ardiendo

El otro torneo en esta edición de liga 2025-26, que se juega en la parte baja de la tabla para evitar el descenso, también sigue encendido. Ahí justamente uno de los protagonistas es el Girona, que sacó un punto al Real Madrid, pero se mantiene en riesgo de perder la categoría.

Son 12 puntos los que suman hasta ahora, misma cantidad que Osasuna (que está fuera de la zona roja por un mejor diferencial de goles, con ese -6 ante el -12 de los gironiés).

Los otros clubes que preocupan a sus aficiones son el Levante y el Real Oviedo, ambos equipos perdieron en la fecha, el primero 0-2 con el Athletic Bilbao y los oviedistas con el mencionado Atlético.

Ambas derrotas los dejaron comprometidos con solo nueve puntos, la buena noticia para ellos es que aún queda mucho en LaLiga por delante y la zona verde empieza a verse con 12 puntos o 13, cantidad de unidades que tienen Mallorca y Valencia.