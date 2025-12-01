Liga Futve: UCV y Carabobo dejan en suspenso la definición del campeón de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana estuvo reservado para duelos especiales en el mundo del fútbol y para partidos trascendentales, uno de ellos en nuestro país gracias al inicio de la gran final de la Liga Futve en su temporada 2025, que coronará a UCV o Carabobo como el monarca absoluto y merecedor de la estrella en Venezuela.

Pues bien, justamente este domingo 30 de noviembre dieron el primer paso en búsqueda de ese objetivo, con el primer partido de la gran final, que tuvo como epicentro al Estadio Olímpico de la UCV.

Lo cierto es que pese a todo el esfuerzo que entregaron los dos conjuntos la situación por la estrella quedó en suspenso absoluto, después de que igualaran a un gol, dejando todo servido para que se defina al ganador el próximo fin de semana en la casa de los carabobeños, el Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

Las estadísticas del inicio en la gran final de la Liga Futve

La paridad fue protagonista en el cotejo, aunque por momentos los equipos se acordaron de estar jugando una final y quisieron tomar el control de las acciones. En las estadísticas del partido hay datos que reflejan las intenciones de uno y otro.

Por ejemplo, el cuadro de Carabobo buscó ser el dominador del tiempo en el partido y por eso quiso manejar más la esférica, algo que logró en el mayor tiempo del partido. Solo basta revisar la posesión final, con ese 66% a su favor.

Eso sí, este apartado también podría tener una relación directa con la situación que UCV vivió con un jugador menos desde el 45+10, después de la expulsión de Alexander Granko y tener a favor el parcial 1-0 desde el 45+2. Desde ahí los visitantes fueron más y alcanzaron la igualdad en el segundo tiempo, de la mano de Alfonso Simarra (66').

En remates en el encuentro Carabobo registró más en el primero de la final de la Liga Futve, con 16, por los nueve de los ucevistas, quienes sí ganaron el apartado de disparos a puerta con una suma favorable de cuatro con el único de los visitantes.